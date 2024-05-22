韩政府拟公布国民年金改革方案 年轻人少交、推迟耗尽时间

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韩国国际广播电台报道：总统办公室和政府将公布着眼于“世代公平性”和“可持续性”的国民年金改革方案。方案将加强不同世代之间的公平性，即距离领取年金尚远的年轻人少交、即将领取年金的老年人多交。另外，方案还将新设自动调节机制，当基金面临耗尽，则自动调整缴纳额和领取额，确保年金的可持续性。总统办公室高层15日在与记者的通话中表示，若国民年金改革落实，基金的耗尽时间将可从2055年向后推迟至少30年。尹锡悦总统将于本月底或下月初在施政简报会上亲自公布这一改革方案。此前朝野在国会上就年金缴费率上调至13%达成协议，但在收入替代率上则持44%和45%两种不同意见。不过即使双方达成一致，年金耗尽时间也仅能被推迟7年至8年。目前国民年金的缴费率统一为9%，不过政府改革方案将根据年龄段适用不同的缴费率。例如，若目标缴费率是13%至15%，则中年群体缴费率每年上调1个百分点、青年群体每年上调0.5个百分点，通过这一方法对不同年龄群体抵达目标缴费率的速度进行调节。改革方案还将建立“财政稳定机制”。若基金面临耗尽，则自动上调缴纳额、下调领取额，以确保年金的可持续性。不过目标缴费率等具体细节将经国会讨论后敲定。