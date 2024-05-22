韩统一部长官：“8·15统一纲领”是现实性方案 将采取后续措施

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部长官金暎浩表示，尹锡悦总统通过8·15光复节贺词提出“8·15统一纲领”旨在寻求现实可行性方案，今后将采取后续措施。金暎浩16日在政府首尔办公楼举行的记者会上作出上述表述。他说，在过去的三十年里，民族共同体统一方案的第一阶段“和解合作”未能顺利推进。金暎浩强调，“8·15统一纲领”明确根据大韩民国宪法精神实现“自由、和平、繁荣、统一的大韩民国”的目标，这是韩半岛成员都能够享受自由的统一目标。他还补充说，不能只顾及北韩政权的善意，而是竭尽全力实现自由和统一，完善民族共同体的统一。金暎浩表示，将以“统一纲领”的七大推进方案为主制定后续实施计划。金暎浩还介绍了利用元宇宙(Metaverse)等开发尖端现场型统一教育项目、筹募北韩自由人权基金、寻求与国际社会的合作方案等。尹锡悦总统在光复节贺词中还向北韩提议建立“对话磋商机制”。对此，金暎浩呼吁北韩作出回应。他说，北韩必须重启南北韩共同联络事务所和东、西海地区军事通讯线路。金暎浩还说，政府将于近期召开南北韩关系发展委员会会议，由统一部长官担任委员长，由相关部门次官和民间专家参与，以讨论后续措施和相关计划。