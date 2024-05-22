韩财政部绿皮书：连续四个月出现内需回暖迹象

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韩国国际广播电台报道：政府认为，韩国经济连续四个月出现内需回暖迹象。韩国企划财政部16日发布《最新经济动向》（绿皮书）8月号在综合评价中研判，最近整体物价稳定，出口、制造业势头强劲，以设备投资为中心出现了缓慢的内需恢复征兆，经济恢复趋势持续。今年5月开始，政府连续四个月对内需作出“出现回暖迹象”的研判。但与上月不同，8月添加了“恢复缓慢”的表述，经济复苏趋势也被评价为“持续”，而不是“扩大”。企划财政部经济分析课课长金贵范（音译）表示，从第二季度国内生产总值等来看，内需恢复速度有所放缓，不过经济正在走向复苏，尤其是投资方面，今后会有所改善。以反映消费趋势的零售业指标为例，进入6月以来，环比增加1%，同比减少3.6%。从各项目来看，非耐用品减少0.9%，但耐用品和准耐用品分别增加5.2%和0.8%。消费者心理指数也连续三个月获得改善，接待中国游客数量增加等起到了积极作用。但进入7月以来，百货商店的信用卡批准额减少1.4%，折扣店的销售额也减少3.3%。6月，服务业生产环比增长0.2%，同比增长0.5%。金融、保险（1.8%）、房地产（2.4%）、运输、仓库（0.7%）等增加，艺术、休闲（-5.0%）、信息通信（-0.8%）等行业生产减少。6月的设备投资同比减少2.7%，但环比增加4.3%。出口依然保持良好势头。7月，出口额随着半导体（50%）、无线通信（54%）、计算机（62%）项目的大幅增加，同比增长13.9%，达到574.9亿美元。