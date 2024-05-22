韩执政党：尹锡悦总统的“统一纲领”是应对北韩问题的现实性方案

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统在8·15光复节贺词中提到“8·15统一纲领”。对此，执政党国民力量党16日评价说，考虑到北韩国务委员长金正恩宣布“不统一”、“两个敌对国家”的这种现实情况，这是最恰当、最理想的对策。该党首席发言人郭圭泽在评论中就尹锡悦总统的光复节贺词表示，这是向去年年末高喊“敌对的两个国家关系”、“不统一”的金正恩释放的信息，也是在很难实现民族共同体统一方案的第一阶段“和解合作”的情况下提出的现实性方案。郭圭泽说，这是打开与北韩政权对话的大门、引导北韩居民产生变化，创造统一条件的最理想方式。他说，实现自由和统一是我们民族的历史性课题，但在分裂70年后的今天，想做到这一步更是难上加难。因此需要更加细致的实践方案，做好应对意想不到事情发生的万全准备。党内部分人士则指出，光复节贺词中没有提及历史问题，统一方案的现实性和可行性较低。该党议员安哲秀做客CBS广播节目时表示，应该释放对日信息，不管怎么说，光复节不能不提到日本，贺词中没有提到日本，令人惋惜。安哲秀对尹锡悦总统所说的“8·15统一纲领”表示，只是个目标而已，应该怎么做并不明确。必须按部就班，得到北韩某一程度的同意，这样做才有效。