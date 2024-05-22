韩国和美国开始进行“乙支自由之盾”联合军演

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韩国国际广播电台报道：韩国和美国军队开始进行旨在“发生紧急情况时防守韩半岛的为期10天的“乙支自由之盾”联合军事演习。本次演习自19日0点1分起，到29日结束。与去年相比，今年的“乙支自由之盾”演习的特点是大幅增强了韩美联合野外机动训练。今年将进行48次野外机动训练，比去年增加了10次。韩国联合参谋本部(以下简称“韩联参”)表示，在演习期间，进行应对北韩大规模杀伤性武器，并利用地面、海上、空中、网络、太空等多种资产进行多领域作战演习，进一步加强应对任何挑衅的韩美同盟的实力与态势。韩联参还表示，韩军将参与政府部门的战时应对演习和实际训练，提高政府层面的国家总动员执行能力，以保护国民的生命安全。陆海空三军也将在“乙支自由之盾”联合演习期间进行各种实操演练。陆军通过联合野外机动训练，增强大规模实际机动及实弹射击能力。为培养多领域海洋作战执行能力和掌握韩美联合互助体系的运营程序，海军将进行指挥所演习，各部队还将进行主要港口综合防护训练、综合救助训练、港口灾后重建及舰艇弹药装载训练等。空军计划在此次“乙支自由之盾”联合演习期间进行联合训练，还将进行与其他军队的联合训练、空军单独训练等80多次野外机动训练。在“乙支自由之盾”联合演习期间，韩国政府为确立国家紧急应对态势，从19日至22日，以全国为单位进行为期四天的乙支演习。乙支演习是在战时、事变或相应的国家紧急事态发生时，为了保护国家和国民的生命和财产，韩国政府每年以全国为单位实施的紧急应对训练。