韩《金英兰法》宴请费上限上调至5万韩元

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韩国国际广播电台报道：本月27日起，被称为《金英兰法》的《请托禁止法》中规定的宴请费上限将从现行的3万韩元上调至5万韩元。国民权益委员会（以下简称“委员会”）在19日下午召开的下半年政策推进方向简报会上表示，《请托禁止法》中公务员、教师、媒体人等以顺利执行工作和社交、礼节为目的等可破例接受的宴请费用上限从3万韩元上调至5万韩元。委员会指出，《请托禁止法》施行八年来，为改善韩国社会的不正当请托、收受财物等风气做出了贡献，但也有意见指出，法律未能反映经济变化，有可能降低民生经济活力。委员会经与餐饮业界、农畜水产品业界等有关领域人士讨论，于7月22日通过了《请托禁止法》施行令修正案。修正案于19日上午通过国务会议，本月27日正式施行。另外，9月中秋将至，农水产品和农水产加工品礼物的价格上限也将临时上调。委员会表示，从8月24日起至中秋节后五天、即9月22日，农水产品和农水产加工品礼物的价格上限将从现行的15万韩元上调至30万韩元。委员会有关人士表示，鉴于中秋节前后快递送货量大增，礼物领取时间有可能延迟，但只要在规定期间内发送，就不视作违反《请托禁止法》。另外，委员会表示，根除演出和体育比赛门票的“黄牛票交易”将是下半年主要政策推进项目，9月中旬将制定演出和体育比赛门票不正当交易改善方案，并向有关部门进行建议。