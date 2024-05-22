尹锡悦总统：“8·15统一纲领”是基于宪法，绝不是破坏和平的方式

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦就最近发表的“8·15统一纲领”表示，韩国绝不会以军事侵略等破坏和平的方式来实现统一。据总统办公室一位有关人士透露，尹锡悦总统19日在总统办公室主持召开的国务会议最后进行的非公开发言中表示，此次发表的“8·15统一纲领”是基于宪法的、理当如此的内容。尹锡悦指出，从过去到现在，统一政策因政治理念而推进、但缺乏实效性。此次发表的统一纲领再次强调了宪法对总统和国民下达命令的规范内容。他强调说，通过该纲领，再次了解作为国民团结机制原理的宪法精神，克服分裂才是真正的光复和建国。所以，按照宪法中记载的内容阐明了统一方案。尹锡悦总统再次表示，从某种角度来看，我们一直忽略了宪法上的统一方案。因此，对于理所当然的事情再次通过原则确定了方向，并出台了“8·15统一纲领”。此前，尹锡悦总统15日通过光复节贺词发表了包含通过自由扩张实现统一战略的“8·15统一纲领”。部分人士指出，这实际上是吸收统一理论。因此，尹锡悦对此进行了反驳。宪法第三条规定“大韩民国的领土是韩半岛及其附属岛屿”。 宪法第四条规定“大韩民国向往统一，建立立足于自由民主基本秩序的和平统一政策，并加以推进该政策”。