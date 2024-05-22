美国批准向韩国出售35亿美元规模的阿帕奇直升机

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韩国国际广播电台报道：美国国防部下属的国防安全合作局(DSCA)表示，美国国务院批准以对外军事销售(FMS)方式向韩国出售35亿美元(约4.6655万亿韩元)规模的阿帕奇攻击直升机(AH-64E)及其相关物品。美国当地时间19日通过媒体报道资料称，韩国政府要求购买AH-64E(最多36架)、T700-GE-701D发动机(最多72台)、现代化目标捕获和指示瞄准装置AN/ASQ-170(最多36个)等。美国国防安全合作局表示，此次销售将改善印度太平洋地区政治稳定和经济发展的主要同盟国的安全，并支持外交政策和国家安保目标。与此同时，此次销售将向韩国提供区域内作战和遏制敌人的可信赖的战斗力，提高韩国军事能力。美国通过对外军事销售(FMS)和一般商业采购(DCS)等方式向海外销售武器。 对外军事销售是基于进口武器的外国政府与美国政府签订合同的方式，通过议会审议最终确定。“阿帕奇”被评为可在昼夜、全天候作战的现有最高性能的攻击直升机，最大巡航速度为时速269公里。除了“地狱火”导弹外，每架还可以携带最多四枚“毒刺”防空导弹、以及最多76枚70毫米火箭弹和最多装弹1200发的30毫米机炮。此前，韩国陆军从美国引进了36架AH-64E阿帕奇直升机，并于2017年1月初进行了作战部署。韩国国防部2022年曾表决通过了AH-64E阿帕奇直升机性能改良事业推进基本战略，以大幅改良陆军正在运用的AH-64E“阿帕奇卫士”攻击直升机的性能。