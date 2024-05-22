执政党与政府表示，明年Onnuri商品券发行量将创历史新高

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国政府和执政党在20日召开的明年度预算案相关党政协议会议上表示，明年可以在传统市场等使用的Onnuri商品券的发行规模将创历史新高，达到5.5万亿韩元。作为搞活内需的一环，将加盟限制的行业从现行的40种减少到28种，扩大Onnuri商品券的使用范围。另外，作为应对低出生育的预算，决定扩大两个子女以上的多子女家庭的交通卡折扣率，增加电动汽车购买补贴。为了应对电动汽车火灾，将增加预防火灾充电器的普及，并扩大传贳欺诈受害住宅的收购规模。执政党国民力量党表示，此次重点放在了最大限度地强化对弱势群体的福利、克服危机、引领经济复苏方面。在此情况下，朝野就民生法案的处理问题展开了争论。国民力量党表示，期待在28日的全体会议上协商处理所谓的《具荷拉法》和《传贳诈骗受害支援法》、《护士法》、《国家基础电力扩充网络法》等紧急民生经济悬案法案。第一在野党共同民主党表示，总统针对向全体国民发放25万韩元的《民生恢复支援金法案》行使了否决权。在没有挽救民生对策的情况下，只行使否决权的态度不知要到什么时候。希望执政党在民生问题上进行合作，以免反复行使没有对策的否决权。该党将在8月临时国会会议期间最大限度地通过民生法案。