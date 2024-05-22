8月前20天韩出口额同比增18.5% 半导体出口激增42.3%

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韩国国际广播电台报道：得益于半导体出口向好等因素，截至本月20日，韩国出口同比增长近20%。预计本月出口将继续保持增长趋势。据韩国关税厅21日透露，8月1日至20日韩国出口额(通关基准暂定值)为331.21亿美元，同比增长18.5%。考虑到开工日数，日均出口额也同比增长18.5%。在此期间，开工日数为14.5天，与去年持平。单月出口额从去年10月至今年7月连续10个月保持增势，本月也实现正增长的可能性很大。按各项目来看，半导体出口激增42.5%。半导体出口从去年11月起恢复增势后，连续9个月保持两位数增长。除了半导体外，石油制品(11.7%)、汽车(7.9%)、船舶(79.0%)出口也有所增加。按出口国家来看，对中国(16.3%)、美国(18.0%)、欧盟(18.6%)的出口呈增加势头。对中国出口额为68.24亿美元，高于对美国出口(51.91亿美元)。本月前20天的进口额为345.91亿美元，同比增长10.1%。同期贸易收支出现14.7亿美元逆差。而截至上月，单月贸易收支连续一年两个月保持顺差。产业通商资源部贸易政策官赵益鲁(音译)表示，虽然本月开工日数不足，但考虑到出口增长势头强劲，再加上越到月底出口越呈现增势，因此本月实现两位数增长已成定局，贸易收支顺差也将持续。