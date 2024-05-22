美国民主党：北韩无核化目标维持不变 重申延伸威慑

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韩国国际广播电台报道：美国民主党总统候选人卡玛拉·黛维·哈里斯（Kamala Devi Harris）阵营证实，韩半岛无核化目标没有改变，并担忧如果前总统唐纳德·特朗普当选，对盟友的延伸威慑承诺将面临威胁。美国国防部负责政策事务的副部长、参与民主党新党纲起草的科林·卡尔(Colin Kahl)当地时间20日在外媒中心新闻发布会上指出，很多盟友对延伸威慑承诺感到担忧，如果拜登-哈里斯政府认为对盟友的防卫承诺是不变的义务，特朗普则不会这样对待盟友。卡尔说，特朗普把盟友视为勒索保护费或需要向海湖庄园俱乐部缴纳会费的对象，如果特朗普再次当选总统，将会对延伸威慑措施提出质疑，令人担忧。继共和党之后，民主党在党纲中也删除了北韩的无核化。对此，卡尔强调说，不需要对党纲赋予过分的意义，韩半岛无核化依然是拜登政府的目标，哈里斯政府也会如此。卡尔强调说，特朗普在任时与金正恩保持了密切的关系，但从现实情况来看，没有专家认为韩半岛无核化将会尽快得到解决。卡尔说，以此来看，短期内应该优先保护包括韩国在内的日本等盟友免受北韩的威胁，加强延伸威慑。拜登-哈里斯政府的主要成果之一是加强了包括韩美、美日双边关系在内的韩美日三国的合作。《纽约时报》（NYT）报道称，拜登今年3月为应对包括北韩在内的中国和俄罗斯的核合作而改变了核战略。对此，卡尔表示，不能仔细说明机密事项，但世界正在发生变化，北韩、中国、俄罗斯、伊朗正在深化合作。美国需要考虑到敌人正在加强合作，如果美国与其中的一国交战，就应该考虑到美国受到其他国家攻击的可能性。卡尔还强调，美国下任总统必须能够应对北韩、中国、俄罗斯、伊朗等邪恶轴心联盟。这不是国家之间的竞争，而是与联合的竞争，问题是谁能把更多的国家拉到美国这一边。卡尔说，特朗普和哈里斯看待盟友的角度有很大差异，特朗普把盟友视为“无票乘车者”，具有将盟友国家视为比独裁者更加敌对的倾向。