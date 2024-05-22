韩7月生产者物价指数上扬 农林水产品和工业产品均强劲

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韩国国际广播电台报道：韩国6月生产者物价指数下跌，7月再次回升。根据韩国银行（央行）21日公布的“7月生产者物价指数”资料显示，7月生产者物价指数环比上涨0.3%。去年12月至今年5月，生产者物价连续六个月上涨，6月转为下跌，但受农林水产品、工业产品、服务等大部分产品价格上涨的影响，时隔一个月再次恢复上涨趋势。7月，农林水产品环比上涨1.6%，其中农产品（1.5%）、水产品（2.2%）、畜产品（0.4%）的价格均有所上涨。工业产品环比上涨0.3%，其中化学产品（-0.1%）等下滑，但煤炭及石油产品（2.8%）和计算机、电子和光学仪器（0.9%）等有所上升。服务方面，以餐饮、住宿服务（0.4%）和金融、保险服务（0.4%）为主环比上涨0.2%。相反，电力、煤气、自来水和废弃物环比下降0.4%。从特殊分类来看，食品（0.9%）和新鲜食品（4.2%）大幅上涨，能源（0.6%）、IT（0.4%）、食品及能源以外（0.2%）也有所上涨。7月国内供应物价指数环比上涨0.2%，其中原材料（-0.5%）有所下滑、中间材料（0.3%）、最终材料（0.2%）全部上涨。国内出货加上出口产品的7月总产出物价指数环比上涨0.4%。