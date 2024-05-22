尹锡悦总统：战争初期压制敌方远程火炮和导弹基地至关重要

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在韩美“乙支自由之盾”联合军演进入第三天的21日访问陆军地面作战司令部时表示，在战争爆发初期阶段，压制对方的远程火炮和导弹基地至关重要。尹锡悦总统在陆军地面作战司令部检阅了军事应对态势和演习情况，在听取韩军火力战运营体系的报告时作了上述表示。陆军地面作战司令部是指挥和管控超过国军一半以上约25万名官兵的部队机构，平时通过教育训练和备战以及地面警戒作战，遏制北韩挑衅。陆军地面作战司令部在战时作为联合地面军司令部，指挥韩美地面军战斗力，是国家防卫的核心部队机构。自2019年第一和第三野战军合并而创建陆军地面作战司令部以来，尹锡悦总统作为国军统帅首次访问该部门。当天，尹锡悦勉励正在训练的韩美将士们时表示，北韩政权是地球上随时都能进行挑衅的最不理性的集团，只有韩军强有力的安保态势才能阻止他们的误判。尹锡悦还强调说，应该让妄想赤化统一、虎视眈眈地觊觎大韩民国的北韩政权切实认识到"侵略就是政权的末日"。全体官兵必须以守护国民的生命安全、自由民主主义体制的信念武装自己。尹锡悦表示，“乙支自由之盾”韩美联合演习对于检查国家总动员的执行态势、强化联合防卫态势、实现依靠力量的和平至关重要。为了应对综合挑衅，必须与政府部门紧密合作，巩固国家总动员的执行态势。尹锡悦说，致力于演习的韩美将士们是联合防卫态势的基础，也是韩美同盟的核心。本人作为国军统帅，完全信任大家，希望通过充实的演习，取得更多的成果。尹锡悦总统在与韩美将士们合影留念后表示，绝对没有免费的和平，韩美同盟已被评为人类历史上最成功的同盟。希望韩美将士们通过此次训练建立深厚友谊，用牢固的战友之爱武装自己。