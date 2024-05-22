韩央行维持基准利率3.5%不变 今年GDP增速下调至2.4%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国银行（央行）金融货币委员会维持基准利率在3.5%不变。金融货币委员会22日召开今年第六次货币政策方向会议，并决定将基准利率维持在当前的3.5%不变。这是基准利率自去年2月以来连续第13次被冻结，创下了央行创立以来的最长纪录。金融货币委员会在货币政策方向决议文件中指出，虽然物价涨幅持续放缓、内需复苏缓慢，但仍有必要进一步观察政府房地产政策和全球市场避险情绪的变化对首都圈住房价格、家庭负债、外汇市场等金融系统稳健性的影响，因此认为维持当前的紧缩基调是恰当的举措。文件还指出，未来货币政策将在维持紧缩基调的前提下缜密分析物价、经济增长、金融稳定等政策变量之间的制衡关系，研讨降息时间表。另外，央行当天还公布了经济预期修正值，将今年国内GDP增速预期从2.5%下调至2.4%。金融货币委员会表示，今年第一季度出现高速增长，致使临时性因素对今年全年增速的影响大于预期，为此，预计今年全年增速为2.4%，略低于5月预期值（2.5%）；明年预期值则维持2.1%不变。央行的预期值不仅低于政府和经合组织(OECD) （2.6%），也低于韩国开发研究院(KDI)和国际货币基金组织(IMF)（2.5%）。另外，央行将今年消费者物价涨幅预期从2.6%下调至2.5%。央行认为，受去年猛涨的国际油价和农产品价格所形成的基数效应、低需求压力等因素的影响，今年国内物价涨幅将继续放缓。