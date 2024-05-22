韩政府公布贸易政策路线图 拟重启韩中日自贸协定谈判

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韩国国际广播电台报道：韩国政府公布贸易政策路线图，主要内容为扩大自贸协定（FTA）关系网络、加强供应链并推动其多元化。第44届国政课题有关部门长官会议22日在国务总理韩德洙的主持下召开，有关部门讨论并联合发布了评价过去两年贸易政策成果、确定未来方向的“贸易政策路线图”。政府表示，通过“首脑推销外交”，韩国出口额和外资引进额均创下了历史新高，但是主要国家正以经济安全为借口将工业和贸易政策融为一体，加强本国优先主义措施，提高了地缘政治不确定性。路线图的制定旨在应对这种情况。路线图提出了四项主要政策课题。政府表示，首先将进一步扩大韩国的自贸协定关系网，使其达到世界最高水平、覆盖全球GDP的90%。政府计划与关键矿产资源丰富、增长潜力大的亚非主要据点国家签署经济伙伴关系协定（EPA），随后将贸易网络扩大至附近未开拓的国家。在印太地区，政府计划重启因新冠疫情、关系恶化等而中断的韩中日自贸协定谈判。其次，政府将加强与美国、日本、欧盟(EU)、中国等主要国家和地区的战略合作，并集中管理贸易风险，把对企业的负面影响降至最低。政府表示，将在通过印太经济框架供应链协定等展开多边合作的同时，截至2027年与澳大利亚、印度尼西亚等核心合作对象国家签署双边供应链合作协定。另外，政府计划修改《产业技术保护法》，保护韩国核心技术、应对技术流出问题，并把针对国家尖端战略技术持有企业的并购活动列入外资投资审查对象，加强外资投资审查，强化经济安全。政府还表示，将加强在世贸组织争端解决机制功能正常化等改革有关讨论中的中心作用，为修复多边贸易秩序做贡献。