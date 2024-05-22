韩疾病管理厅：新冠入院患者增速放缓 最快下周起减少

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韩国国际广播电台报道：预测称，新冠夏季大流行最快将在下周迎来拐点。韩国疾病管理厅22日在新冠疫情有关部门会议上指出，新冠入院患者人数增速放缓，并作出了上述预测。疾病管理厅厅长池荣美表示，新冠样本监测分析结果显示，8月第三周入院患者为1440余名，较前一周有所增多，但增速放缓。池荣美还表示，结合这一情况，今年夏季的流行预计将从本周或下周起放缓，8月第四周入院患者数也有望少于此前预测的35万名。疾病管理厅公布的新冠样本监测结果显示，8月第三周入院患者数为1444名，环比增长5.7%；8月第二周入院患者数的环比增幅则为55.2%。不过疾病管理厅仍要求已开学的学校遵守新冠防疫守则。池荣美表示，教育部向学校发布的新冠预防守则包括症状严重的感染学生应休息、休息期间考勤仍按出席处理等内容，望教育部继续予以宣传，确保家长了解有关情况。疾病管理厅还公布了新冠治疗药物供应计划。疾病管理厅表示，原本计划下周供应14万人份，不过将提前供应并扩大供应量，于下周一供应17.7万人份。下周还将向药房追加供应备货，预计供应问题将得到解决。疾病管理厅还表示，截至本月20日，全国10家生产商总计生产了561万个新冠自测试剂盒，目前已通过线上销售点和便利店等向消费者供应，药房供需也逐步恢复稳定。另外，防疫部门表示，随着疫情扩散，急诊室接待的重症、轻症患者同时增多，将建立医疗应对体系，确保患者及时得到治疗。保健福祉部计划与消防部门等展开合作，将地区急诊医疗中心接待的患者分散至地区急诊医疗机构，并与行政安全部、地方自治团体合作，在公共医院设立发热诊所。