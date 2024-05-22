重症诊疗为主 韩政府拟推动高级综合医院结构转型

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韩国国际广播电台报道：韩国“高级综合医院结构转型示范项目”将从今年下半年起实施，为期三年。该项目旨在推动高级综合医院转向以重症诊疗为主。保健福祉部医疗体系革新课长刘廷旼（音译）21日在医疗服务供应和使用体系革新重组方案听证会上公布了包含上述内容的高级综合医院结构转型重组方案。政府表示，将在诊疗、诊疗合作、病床、人力、住院和实习医生实习五个方面对高级综合医院实施结构改革。刘廷旼表示，今年下半年起将实施为期三年的高级综合医院结构转型，加强高级综合医院作为重症和三级医疗机构的功能。政府的目标是在三年内将重症患者比例提高至60%。在诊疗合作方面，刘廷旼表示，目前的转诊仍流于形式，按照患者意愿而非医生意见进行。今后将要求委托诊疗须详细写明医生意见，并建立快速通道制度，确保存在诊疗合作关系医院之间的优先预约。福祉部还计划逐步降低高级综合医院的普通病床比例。刘廷旼表示，若首尔的获批病床总数为1500张，那么（高级综合医院）普通病床数将削减15%，其他医院为10%；京畿道和仁川地区削减10%，非首都圈削减5%。政府将设计重症患者病床占比越高、奖金越高的激励机制，而非实施义务性缩减。另外，政府还将推动高级综合医院医疗人力结构转向以熟练专业人才为主，住院和实习医生占比将降低至20%，为目前的一半。刘廷旼表示，将通过提高现有人力的熟练程度等措施来提高医疗质量，而非新聘专科医生；住院和实习医生的工作时间将从一周80小时减少至60小时，连续工作时间从36小时减至24小时。政府还在研究鼓励扩充指导医师人力的方案，确保住院和实习医生能够进行内容充实的实习。为确保高级综合医院专注于重症患者诊疗，福祉部正在修改补贴方案。总投资预计为3万亿韩元左右，其中重症患者室和住院费补贴1.5万亿韩元、重症手术补贴5000亿韩元、事后补贴1万亿韩元等。