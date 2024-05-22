处暑难消暑气 热带夜或持续至9月初

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韩国国际广播电台报道：22日是二十四节气中的“处暑”，然而酷暑非但未被驱走，热带夜和炎热天气还将持续。尽管9月将近，但是受西藏高压和台风的影响，酷暑或进一步加剧。据韩国气象厅消息，低压槽从中国山东半岛向韩国移动，22日至23日凌晨韩国全国出现稀疏降雨，此后韩半岛西部上空的西藏高压范围将逐渐扩大。受西藏高原边缘炎热干燥空气的影响，山东半岛上空将形成高压，并向韩国方向刮西风。目前西海海面温度为30摄氏度左右，西风经过西海时不会降温，因此酷暑和热带夜现象将持续。今年第10号台风“珊珊”22日凌晨在关岛西北北部洋面生成，“珊珊”极有可能加剧酷暑。预计“珊珊”将向西北方移动并贯穿日本，届时韩国将刮起湿热的东风。根据气象厅当天上午公布的中期预报，韩国全国周末最低气温为21至27摄氏度，白天最高气温为30至35摄氏度，继续高于往年平均水平（最低19至23摄氏度、最高27至30摄氏度）。本月30日至9月1日，最低气温和最高气温分别在23至26摄氏度、31至33摄氏度之间。气象厅预计，9月1日的最高气温将达到33摄氏度左右，并继续出现热带夜现象。另据气象厅公布的未来一个月的天气预报，9月气温大概率将高于往年。