韩外交部重申韩日强制合并自始无效 光复会表示欢迎

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部表示，光复会要求政府表明在日帝侵夺韩国主权是否属非法无效的问题上的立场，对此政府发送了“自始无效”的答复。外交部官员23日表示，韩国政府对《关于大韩民国与日本国基本关系的条约》（以下简称《条约》）第二条的立场可在大韩民国政府于1965年7月5日公布的《关于大韩民国与日本国条约及协定的解释》中确认。《条约》第二条的内容为，确认大韩帝国与大日本帝国于1910年8月22日（《韩日合并条约》签署）及以前签署的所有条约、协定已无效。外交部表示，当时对该条款的解释为“所谓《韩日合并条约》及此前大韩帝国与日本帝国间签署的所有条约、协定、议定书等，无论名称如何，作为国家间协议文件均属无效”。外交部还就效力丧失的时间指出，《条约》中使用了“无效”的表述，意味着从一开始就不具备效力，毫无疑问是指上溯至签署时就无效。外交部官员表示，《韩日强制合并条约》是在违背韩国国民意愿的情况下签署的，因此自始无效。韩国政府自始至终地维持这一立场，今后也不会改变。政府已向光复会发送了相同立场的信函。光复会22日向外交部长官赵兑烈发送信函，要求政府表明是否认为日本帝国主义对国家主权的侵夺属非法无效。光复会要求外交部说明如何解释《韩日基本关系条约》第二条，以及是否认为日帝侵夺主权属非法无效。光复会23日公布立场，对外交部“日帝统治自始无效”的立场表示欢迎。光复会表示，一直以来政府以消极模糊的态度应对建国节争议等事件，此次外交部在所有国民面前正式确认日帝统治自始无效，明确了大韩民国的正统性和身份。光复会还表示，希望总统办公室采取符合这一立场的、值得国民信任的措施。独立纪念馆馆长金亨锡声称日帝时期韩国国民是日本国籍，这一主张与外交部立场相悖，应立即取消对其的任命。