北韩谴责美国《核武器使用指导》 称将按计划建设核武

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韩国国际广播电台报道：美国修改《核武器使用指导》以应对北韩和中国加强核武力的趋势。对此，北韩提出谴责，并表示将继续推动核武建设。北韩外务省发言人24日在官方媒体朝鲜中央通讯社（简称“朝中社”）发表谈话时称，无论美国如何夸大他国的“核威胁”，（北韩）都将按照既定时间表，推动建设一支充足可靠、能够维护国家主权和安全利益的核力量。谈话指出，美国修改《核武器使用指导》只不过是幼稚的舆论操控手段而已，其目的旨在从军事上遏制他国、维持地缘政治霸权的核使用战略正当化，以及逃避国际社会的谴责。谈话称，美国不断捏造其他国家的所谓“核威胁”，与国际社会渴望世界和平稳定、缓和紧张局势的愿望背道而驰，固执于维持其单方面的核优势，我们（北韩）对此行径深表担忧并提出强烈谴责。谈话还称，致力于核武现代化的美国把与韩国、日本等国的同盟升级为以核为基础的军事集团，甚至运营以对主权国家使用核为目的的集团，为应对这一升级核威胁而加强国防力量是“行使合法正当的防卫权”。发言人强调，为管控和消除美国危险的核态势调整行动可能带来的所有安全挑战，将坚决加强战略力量以应对任何形式的核威胁。据《纽约时报》此前报道，美国总统拜登于今年3月批准了《核武器使用指导》修正案，修正案旨在应对核力量迅速增强的中国、北韩、俄罗斯三边框架下施加核威胁的可能性。