韩外长：美国大选之前不确定性加剧

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵兑烈26日在外交部大楼召开的政策咨询委员会全体会议上致欢迎词时表示，美国大选即将到来之际，经济安全外交环境的不确定性正在增加。赵兑烈说，必须通过民官协助，减少对韩国企业的负面影响，最大限度地增加机会。他说，扰乱供应链会对民生经济产生重大影响。政府启动了包括韩美以及韩美日合作在内的驻外公馆预警系统，并扩大与主要国家的供应链及经济安保合作。赵兑烈表示，很多人指出韩国的外交是否过于偏向一方，但只追求利益而忽视价值观的外交是很难开展的。他特别强调说，为了守护“普遍价值”和“基于规范基础的国际秩序”，加强与民主主义国家的联合是理所当然的。通过散布虚假信息、介入选举等多种方式阻碍民主主义基础的新安保威胁正在抬头。为了应对这种情况，价值共享国家之间的合作是必要且重要的。赵兑烈表示，政府还将会致力于管理与中国及俄罗斯的关系。参加当天举行的政策咨询委员会全体会议的与会者就美国、日本等主要国家大选相关应对方向、与美国具体落实核运用合作方案、俄罗斯与北韩关系密切的应对、8·15统一纲领相关国际合作等事宜相互交换了意见。外交部部长、次官、政策咨询委员等100余名参加了此次会议。