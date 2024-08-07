韩政府将在12大国家战略技术领域投资30万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：在全球技术霸权竞争日趋激烈的情况下，为确保未来成长动力和技术安全力量，韩国政府发表了“科学技术主权蓝图”。韩国科学技术情报通信部在26日下午举行的国家科学技术咨询会议上发表了《第一次国家战略技术培养基本计划》。首先，在今后五年内将向半导体、显示器、二次电池、移动设备、人工智能等12大国家战略技术领域支援30万亿韩元以上的资金，中小企业研发的一半以上的创新项目将投入到12大国家战略技术领域中。首先，政府计划大幅扩大人工智能半导体、尖端生物、量子技术等三大颠覆性创新领域的投资。截至2033年，针对月球开发、利用人工智能半导体的K-Cloud等十大国家战略技术旗舰项目累计投资3万亿韩元。政府还决定，发掘先进机器人的制造、氢气等核心研发空白领域新事业。为了支持高新技术创业、提高技术水平，政府计划扩大民官合作研发，扩充国家战略技术领域的政策金融和基础基金。通过这项培育国家战略科技的基本计划，政府的目标是在12大国家战略技术领域中，将世界领先技术从目前的三项扩大至六项，并创建15个以战略技术为基础的独角兽级企业。韩国科学技术情报通信部长官刘相任表示，为了实现大韩民国突飞猛进的跨越式飞跃，必须通过12大国家战略技术的高度化来确保科学技术的主权，将集结科学技术情报通讯部、所有部门、产学研机构的力量，忠实地履行第一届国家战略技术培养基本计划中的政策课题。