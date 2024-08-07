韩疾病管理厅：新冠病毒蔓延趋势减缓

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韩国国际广播电台报道：预计本周新冠病毒扩散趋势达到顶峰，但患者的增幅却有所放缓。韩国疾病管理厅26日在例行新闻发布会上表示，新冠病毒蔓延趋势比之前预测的速度要慢，高危人群应遵守传染病预防守则。疾病厅传染病危机管理局长孙映莱表示，8月第三周（11日至17日）的住院患者人数虽然比前一周有所增加，但增幅有所放缓，预计人数将略少于高峰期预测的 35 万人。韩国全国220个医院级医疗机关标本监测结果显示，8月第三周住院治疗的新冠患者总数达1464人。据统计，新冠重症患者增幅有所减少。8月第三周新冠病毒新增重症患者为55人，与前一周的82人相比有所减少。但疾病管理厅表示，高龄层仍需集中保护、一般人群须注意防护。疾病厅传染病危机管理局长孙映莱表示，感染新冠病毒的青壮年层虽然表现出与季节性流感相似或较轻的症状，但六十岁以上，特别是七、八十岁以上的人群死亡率较高。同时他还强调，高危人群及高危人群相关设施应提高警惕、加强感染管理。高危人群在利用封闭的多功能设施时，须佩戴口罩，特别是避免大量人员的聚集活动。据悉，曾出现供需不稳定的新冠病毒治疗药物将在本周内恢复正常供应。疾病管理厅一位有关人士表示，从8月15日起依次投放了26.2万人份的治疗药品，特别是本周将投放17.7万人份治疗药品。