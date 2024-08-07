韩国2025年度国防预算将首次突破60万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国政府2025年度国防预算案规模为61.5878万亿韩元，比2024年增加3.6%。国防预算超过60万亿韩元，尚属首次。在明年度国防预算中，战力运营费同比增加4.2%，为43.5166万亿韩元，防卫力量改善费用同比增加2.4%，达18.712万亿韩元。在战斗力运营费用中，包括全体官兵的薪资和年金基金调出金额等在内的人力费用超过22.8万亿韩元。以兵长为基准，士兵人均月薪为150万韩元，在“明日准备支援金"上涨到55万韩元的情况下，士兵月薪总计为205万韩元。另外，干部居住设施预算从今年的5260亿韩元增加至明年的7863亿韩元，增幅为49.5%。为初级干部改善老旧宿舍和确保一人一室的预算为6048亿韩元。在防卫力量改善费用方面，用于构筑应对能力的“韩国型三轴体系"的预算为6.1615万亿韩元。耗资3.2076万亿韩元的杀伤链战斗力事业新纳入了F-35A隐形战斗机二期项目和电子战机及海上作战直升机-Ⅱ事业。"猎鹰"KF-21韩国型战斗机首次量产将投入1.1495万亿韩元，激光防控武器也将投入712亿韩元正式进入量产。韩国国防部一位有关人士表示，因KF-21战斗机的共同开发国印度尼西亚的承担金减少而产生的5000亿韩元左右的追加负担金额将反映在KF-21系统开发结束预定时间的2026年度的预算中。