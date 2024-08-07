“韩水原”就西屋电气制衡韩国向捷克出口核电项目发表立场

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韩国国际广播电台报道：针对美国西屋电气公司（Westinghouse Electric Corporation）对韩国水力原子力公司(以下简称“韩水原”)参与捷克核电站建设事业竞标而向捷克政府提出的问题，韩国政府表示，这不过是西屋电气公司重复现有主张而已。韩水原27日发表声明称，西屋电气公司的立场是对目前正在进行诉讼和仲裁的事项进行重复。在公布韩国被选为捷克优先协商对象时，西屋电气曾提出过相同的主张。西屋电气26日表示，为了抗议捷克电力公司将韩国水力原子力公司选定为其南部的杜科瓦尼新核电站第二期建设事业优先协商对象，已向捷克反垄断事务所提交了陈情书。西屋电气公司认为，在韩水原的APR1000和APR1400核反应堆设计中使用了西屋电器拥有知识产权的技术。对此，韩水原方面表示，为了不影响捷克核电站事业，计划对相关诉讼和仲裁予以适当应对。韩水原有关人士表示，如果捷克政府提出要求，将详细说明韩方的立场，并与捷克方面进行密切沟通和相互协助。西屋电气公司认为，韩国向捷克等国家出口的核电技术是本公司的技术，因此适用美国出口管制规定，并于2022年10月在美国对韩国水力原子力公司提起了诉讼。韩国正在通过大韩商社仲裁院进行国际仲裁程序。