韩国朝野就《医疗护理法》进行协商

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韩国国际广播电台报道：韩国朝野正在讨论在28日召开国会全体会议之前举行保健福祉委员会会议，紧急审议《医疗护理法》制定方案，并提交到全体会议的方案。以护士、医院技师为中心组成的保健医疗劳动组合(工会)宣布全国61家医院同时罢工，有观测认为，如果28日在全体国会会议上审议通过《医疗护理法》，保健医疗工会的反对声可能会有所缓解。执政党为了最大限度地减少医疗混乱，呼吁无论如何要通过《医疗护理法》，在野党也表现出比以往更积极的立场。有鉴于此，朝野能否在最后阶段戏剧性地达成协议备受关注。据国会福祉委员会有关人士27日透露，执政党国民力量党在前一天的全体会议上要求共同民主党审议政府提出的《医疗护理法》修正案。对此，共同民主党所属的朴柱民委员长认为，在政府的修订案中，针对医疗助理(PA·Physician Assistant)护士业务范围等主要争论焦点尚未进行协调。朴柱民委员长说，如果执政党提交消除争议事项的法案，共同民主党也将在28日召开会议，可能会对法案进行审议。即，如果提出合理的对策方案，该党不会无条件反对。国会福祉委员会一位有关人士认为，即使是在28日上午，只要福祉委员会召开并通过《医疗护理法》，当天即可提交到全体会议。《医疗护理法》是朝野预告将在28日的全体会议上审议通过的民生法案之一，其主要内容是，将医疗助理护士法制化，用法律保护他们的医疗行为。但是，朝野在法案审查小组委员会上就医疗助理护士的业务范围等主要争论点的意见分歧尚未缩小。执政党提交的法案明确规定医疗助理护士的业务范围为“检查、诊断、治疗、用药、处理”，但在野党的法案规定医疗助理护士的业务范围根据总统令来确定。但随着医疗混乱事态的扩散，要求国会通过《医疗护理法》的呼声越发高涨，朝野的进程也越发加快。