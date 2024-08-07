美国之音：北韩向国际海事组织注册“金君玉英雄”号等13艘潜艇

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韩国国际广播电台报道：据美国之音（VOA）28日报道，北韩近期向国际海事组织（IMO）登记注册了十余艘潜艇。国际海事组织的全球综合航运信息系统 ( Global Integrated Shipping Information System, GISIS ) 资料显示，北韩登记注册了新浦C级“金君玉英雄”号潜艇（Hero Kim Kun Ok）、新浦级“八二四英雄”号潜艇以及11艘小型“鲨鱼”二级潜艇。每艘潜艇都被赋予了国际海事组织的识别码，注册主体被标记为“朝鲜政府海军”。美国之音表示，这是北韩首次向国际海事组织注册潜艇战斗力量。北韩2023年建造了“金君玉英雄”号潜艇，9月在新浦造船厂举行了下水仪式。“八二四英雄”号潜艇建造于2016年，北韩过去试射潜射弹道导弹（SLBM）时公开了该潜艇，但并未公开其它参数。另外，“鲨鱼”二级1号至3号建造于2004年，4号至7号建造于2005年，8号至11号建造于2006年。不过，美国之音表示，鲨鱼二级潜艇是鲨鱼级潜艇的改进型，实际上是在上世纪90年代建造的。美国之音分析说，北韩拥有70多艘潜艇，而现在只向国际海事组织注册了其中一部分，这可能是为了炫耀其潜艇战斗力量而采取的措施。