韩国情院：加强导弹防御体系 应对北韩导弹发射车

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韩国国际广播电台报道：韩国国家情报院（以下简称“国情院”）28日表示，为应对北韩新型战术弹道导弹发射车，正在加强韩国型导弹防御体系（KAMD）。据情报委员会干事、国民力量党议员李成权和共同民主党议员朴善源透露，国情院当天在情报委员会全体会议上被问及对北韩近期公开250辆新型弹道导弹移动发射车（TEL）有何对策时表示，正在加强韩国型导弹防御体系的力量。据北韩官方媒体朝鲜中央通讯社5日报道，在平壤举行了250辆移动发射车移交给前沿部队的仪式。据悉，该发射车旨在发射新型近程弹道导弹（CRBM），每辆发射车可搭载四枚导弹。国情院在前一天的情报委员会报告中表示，如果该发射车部署在最前线，射程可覆盖韩国忠清道地区，但国情院对北韩向250辆发射车供应导弹的能力表示质疑。国情院还对北韩北部地区的洪涝灾害指出，中国以丹东为中心设置了2.5米高的铁制防洪墙，但北韩用土筑成的堤坝只有1米左右，出现强降雨天气时，北韩自然损失惨重。北韩地区的洪涝灾害看起来属于自然灾害，实际上是未能做好暴雨和洪水防范工作的人为灾害。国情院表示，虽然北韩尚未收到俄罗斯的救援物资，但韩方正在密切关注，预计很快就会抵达。国情院还说，国际机构及中国不会向北韩提供救灾物资。