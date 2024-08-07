尹锡悦总统举行就任后第二次施政简报会

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统29日在龙山总统室召开了就任以来第二次施政简报会。尹锡悦总统在会上重点说明了养老金、医疗、教育、劳动四大改革和应对“低生育”的“4+1”改革的成果，并介绍了经济、社会、外交、安全领域取得的成就。尹锡悦总统首先指出，四大改革是决定大韩民国存亡和未来的课题，改革不可避免地会遇到阻力，如果只计较政治上的得失，那么不改革会是一条更轻松的路。尹锡悦总统表示，不会选择捷径，将遵守自己对国民的承诺，推动改革取得成功。尹锡悦总统就养老金改革指出，当前的养老金制度造成老年人的贫困和年轻人的不信任，必须开展根本性改革，提高基金收益率、建立自动稳定机制，保障养老金的长期可持续性。尹锡悦总统指出，必须通过法律明文规定国家保障养老金的发放，只有这样才能取得年轻人的信任。尹锡悦总统接着指出，将推动养老金缴纳时间最长、缴费最多、领取最晚的年轻一代接受的改革，有必要对青年人群和中年人群的缴费上调速度实施差别化。尹锡悦总统还表示，承诺在任期间上调基础养老金至每月40万韩元，并尽快公布具体改革方案，由于改革须修改法律才能完成，希望国会也尽快建立起磋商机制。对医疗改革问题，尹锡悦总统指出，医疗改革旨在保障国民的生命权、健康权、不存在地域差异。随着医学院扩招的完成，将把所有政策力量集中到改革的核心部分“激活地区医疗和基础医疗”之上。尹锡悦总统表示，将改变高级综合医院过度依赖住院和实习医生的结构，使专科医生、医师助理（PA护士）成为医疗服务的中心；将减少高级综合医院的轻症治疗而专注于重症、罕见病的诊疗。尹锡悦总统还表示，为实现医疗收费和赔补结构的合理化，未来5年将投入10万亿韩元的预算，强化国家对医疗人才的培养责任、扩充基本医疗基础，摆脱以健康保险为主的资金来源结构。尹锡悦总统就低生育危机表示，将通过降低养育和居住成本，为青年重新找回梦想结婚和生育的自由。尹锡悦总统指出，专家认为，缓解首都圈集中现象的区域均衡发展是解决人口问题的根本对策，其核心是居住环境，其中最重要的是教育和医疗。尹锡悦总统表示，克服低生育和人口危机与政府正在推进的改革课题密切相关，为此将尽快成立综合协调这些问题的“人口战略企划部”，成立筹备工作团将在下月组建，希望国会提供协助、使有关法律得到通过。尹锡悦总统还提到了经济领域取得的成果。上月韩国被选为捷克24万亿韩元核电站新建项目的优先谈判对象。尹锡悦总统表示，不久后将访问捷克，亲自过问该事项，直至合同的签署。尹锡悦总统指出，今年上半年出口额同比增长9.1%，与日本出口额的差距缩小至32亿美元，有望跻身全球五大出口强国。尹锡悦总统表示，为使民生尽快恢复，将按计划向小工商户和个体工商户提供金融援助，并在首都圈每年供应7万套住房。在外交安全领域方面，尹锡悦总统指出，韩美同盟升级为“全球全面战略同盟”，并与拜登总统批准了《韩美韩半岛核威慑和核作战指南》 ，美国核武力将可随时部署到韩半岛。尹锡悦总统就韩日关系指出，预计两国人员往来将突破年一千万人次，创历史新高；在得到修复的韩日关系的基础上，去年8月，历史性的韩美日戴维营合作体系建立。尹锡悦总统就韩中关系表示，以今年5月举行的韩日中领导人会议为契机，两国高层间、各领域间正在进行活跃的交流。尹锡悦总统还指出，政府成功推动沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔向韩国投资112万亿韩元，并与荷兰建立半导体同盟，为抢夺先进技术制高点奠定了基础。在北韩问题上，尹锡悦总统表示，政府正不断实现基于强大力量的和平。政府重启韩美联合军演、加速构建韩国型三轴系统，大幅提升了对北韩核导威胁的遏制力。简报会结束后，尹锡悦总统还举行了约1个小时30分钟的媒体见面会，就执政党和政府关系、金建希女士名牌包调查等问题作答。