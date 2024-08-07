韩火灾电池厂董事长被捕 为《重大灾害处罚法》首例

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韩国国际广播电台报道：因火灾造成23名工人死亡的电池制造商Aricell董事长朴淳宽（音译）28日被韩国雇佣劳动部拘捕。水原地方法院当天下午判定，涉嫌违反《重大灾害处罚法》等的朴淳宽“嫌疑重大”，批准拘捕令。这是2022年《重大灾害处罚法》施行以来首个企业负责人被捕的案例。涉嫌违反《产业安全法》等的朴淳宽之子、总括本部长朴重言（音译）也因相同的原因被捕。负责调查该事件的劳动部本月23日以涉嫌违反《产业安全法》、《劳务派遣法》等为由，针对朴淳宽等人申请了拘捕令。劳动部认为，朴淳宽还涉嫌违反《重大灾害处罚法》。警方也以涉嫌工作过失致死伤等为由，针对朴重言等人申请了拘捕令。检方在研究了劳动部和警方的拘捕令申请后认为犯罪嫌疑和拘捕理由成立，随即向法院申请拘捕令。今年6月24日上午10时30分许，位于京畿道华城市的Aricell工厂三号楼二层发生火灾，造成23人死亡、8人受伤。调查结果显示，该公司为赶工期而非法投入不熟练工人，在此过程中生产出的次品电池对爆炸和火灾起到了影响。另外，紧急出口的敞开方向与避难方向相反，且应保持敞开的门安装了安防装置，紧急避难通道总体上存在问题，公司也未正常实施安全疏散培训。