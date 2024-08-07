韩政府发布《医疗改革实践方案》 投入近4000亿韩元完善医生培训体系

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将于明年投入近4000亿韩元预算进行医生培训体系的改革。政府为了划时代地改善实习和住院医生的培训环境和教育质量，仅明年就将在医疗人力培养和供需管理方面投入3922亿韩元，5年内共将投入2万亿韩元的大规模预算。政府还将竭尽全力完善培训项目，让取得医生执照后进行培训的住院医生能够确保独立的诊疗能力。政府已制定每年向负责住院医生培训工作的指导医师支付8000万韩元津贴的方案。总统直属医疗改革特别委员会于30日召开第六次会议，审议并通过了包含上述内容在内的《医疗改革第一次实施方案》。为了划时代地改善实习和住院医生的培训环境和教育质量，政府将大幅加强国家支援，并扩大专科住院医生和研究医师(fellow)的津贴支援。医疗人力培养及人员供需管理预算从今年的291亿韩元增至明年的3922亿韩元，增加了3631亿韩元。除培训津贴外，支援培训的预算将从今年的35亿韩元增至明年的3130亿韩元，增加了90倍。特别是加强了指导医师的作用，将重点放在完善实习和住院医生的培训项目上。政府还为刚取得医生执照、开始实习的实习医生制定了确保独立诊疗能力的方案。目前实习医生在多个治疗科目进行培训，培训科目不明确，有时候还做些医院杂务，并非接受专业培训。政府决定扩大实习医生在指导医师的指导下参与治疗难度较小的医疗科目的机会。