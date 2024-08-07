韩朝野党首举行首次会谈 就建立民生问题磋商机制等达成一致

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韩国国际广播电台报道：韩国朝野两大党党首韩东勋与李在明1日举行会谈，这是两党党首时隔11年首次举行会谈。双方首先握手致意，在一片友好的气氛中拉开帷幕，但当进入发言环节时，很快就变成了唇枪舌战。韩东勋提出应放下国会议员的特权，直接针对李在明面对的司法风险。李在明则回应称，执政党应遵守承诺，通过第三方《海军陆战队员特检法》。韩东勋指出，很多人认为，共同民主党（以下简称“民主党”）要求弹劾检察官，是李在明为颠覆判决结果而做的铺垫。李在明则反驳道，韩东勋提出对证据造假实施特检，民主党愿意接受，轮到韩东勋做出决断。双方随后进行闭门会谈，并达成了八项协议。两党决定组建旨在促进民生共同承诺的磋商机制，并结合股市提振方案综合探讨金融投资所得税事宜。国民力量党表示，双方制定了推动实现民生承诺的磋商框架，并决定予以执行，可以说是此次会谈最重要的协议。在低生育对策方面，双方决定迅速推动延长双职工夫妇育儿假等立法课题。在最紧迫的医疗空缺问题上，双方同意就国会层面上的对策展开磋商。民主党表示，预计中秋节期间急诊情况将十分严峻，两党决定呼吁政府制定严密对策。另外，朝野还就人工智能（AI）产业的国家基础电力网扩充支援方案、缓解家庭和小工商户负债压力、预防利用深度伪造技术的性犯罪达成一致，并商定为推动恢复地方党制度展开积极磋商。