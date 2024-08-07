韩8月出口同比上升11.4% 连续11个月实现增长

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韩国国际广播电台报道：韩国上月出口额达579亿美元，同比增长11.4%。这是韩国出口连续11个月实现同比增长。产业通商资源部1日公布了包含上述内容的《8月出口动向》。数据显示，在15大主力出口产品中，半导体、无线通信器械、计算机、石油制品、船舶等七种商品同比增长，汽车等八种商品同比下滑。8月半导体出口额高达119亿美元，为历年同期最大值，较去年同期增长38.8%，实现连续10个月增长。产业部表示，这主要是因为下半年新手机即将上市，且人工智能服务器投资带动企业固态硬盘（Solid State Disk，SSD）需求增长、促使存储芯片需求向好。汽车出口额为51亿美元，同比下滑4.3%。产业部分析指出，部分整车制造商生产线升级、工资谈判期间出现局部罢工，致使开工率下滑。韩国出口于去年10月转为同比增长，截至上月已连续11个月保持增长。另外，从出口对象地区来看，九大主要市场中，八个实现增长，其中对中国、美国出口均实现10%左右的上升。对中国出口同比增长7.9%，达114亿美元，自去年3月以来连续六个月保持在100亿美元以上。对美国出口增长11.1%，达100亿美元，为历年八月最高纪录，连续13个月打破单月纪录。对中国出口方面，随着IT行业情况改善，半导体等中间产品出口增长，推动今年1月至8月的累计出口额达到862亿美元，赶超美国（847亿美元），连续第二个月稳居第一。另外，上月对欧盟出口同比增长16.1%，为64亿美元，时隔7个月恢复增长。上月进口额为540.7亿美元，同比增长6.0%，贸易收支出现38.3亿美元顺差，这是自去年6月以来连续15个月保持顺差。