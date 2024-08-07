受高温天气影响 8月韩国最高电力负荷创新高

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：受罕见高温天气的影响，8月韩国最高电力负荷创历史新高。据电力交易所2日消息，8月最高电力负荷平均值同比增长6.1%，达到87.8吉瓦（GW），创历史新高。最高电力负荷指一天中电力需求最大时段的最高值。平均值高意味着最高电力负荷大的天数较多。分析认为，上月连续一个月高温，对制冷设备的需求大幅增长，致使最高电力负荷总体水平较高。在总用电量中，家庭用电和商业用电的一般用电比例各占20%左右。据韩国气象厅数据显示，8月的酷暑天数为16天，仅次于2016年的16.6天，这是继1973年进行相关统计以来的第二高峰。此外，8月出现热带夜的天数为11.3天，是实施统计以来首次出现两位数。另外，按照单日来看，8月最高电力负荷也打破了历史纪录。8月最高电力负荷出现在20日，为97.1吉瓦，为有史以来的最大值。今年入夏以来，最高电力负荷不断刷新纪录，8月5日为93.9吉瓦、12日为94.5吉瓦、13日为94.6吉瓦、19日为95.6吉瓦、20日为97.1吉瓦。随着用电量的增加，住宅和商业设施用户须负担的电费压力将上升。假设用电量增长5%，那么受累进制的影响，部分住宅用户实际感受到的涨幅有可能更大。根据现行电费制度，家庭用电适用累进制，分为“300千瓦时（kWh ）以下”、“300-450千瓦时”、“450千瓦时以上”三个区间，所属区间越高，则费用越高，基本费也不同。