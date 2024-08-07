韩澳自贸协定签署十周年 合作扩大至关键矿产、清洁能源领域

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韩国国际广播电台报道：韩国澳大利亚自贸协定（FTA）签署十周年之际，两国决定将合作范围扩大至关键矿产、清洁能源领域。韩国产业通商资源部2日表示，通商交涉本部长郑仁教当地时间1日至3日访问澳大利亚珀斯，举行“第6次韩澳自贸协定共同委员会会议”，谋求加强在关键矿产、清洁能源领域的合作。郑仁教和澳大利亚贸易部长唐·法瑞尔共同举行会议，双方评价指出，自贸协定签署后两国经济合作出现了增强的趋势，并讨论了商品、服务贸易等双方在协定履行方面的关切问题。郑仁教和法瑞尔在另行举行的会谈上就能源与碳中和、关键矿产供应链、双边和多边经济合作强化方案交换了意见。郑仁教还和澳大利亚资源部长玛德琳·金会晤，讨论了在液化天然气（LNG）、关键矿产、碳捕捉（carbon capture and storage ，CCS）等能源资源领域的互惠合作方案，并呼吁澳大利亚政府为投资当地的韩国企业提供支持。另外，郑仁教和西澳洲州长库克、产业部共同签署了西澳洲清洁能源开发加工谅解备忘录（MOU）。西澳洲关键矿产资源丰富、光照和风力资源充沛，而被认为是生产清洁氢和氨的巨大潜力地区。郑仁教在出席“第45次韩国澳大利亚经济合作委员会会议”时强调，当前全球存在不确定性危机，目前最重要的是加强两国在供应链、清洁经济、数码、军工等领域面向未来的合作，从而将双边合作推向新的高度。韩澳自贸协定于2014年12月生效，2023年两国贸易额达到506亿美元，较2013年增长46.8%。以去年为准，澳大利亚是韩国第五大贸易伙伴，韩国是澳大利亚第四大贸易伙伴。