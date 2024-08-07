韩国第22届国会启动仪式举行 尹锡悦总统缺席

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韩国国际广播电台报道：韩国第22届国会2日举行启动仪式，此次仪式是1988年2月第六共和国体制建立以来最迟的一次。另外，当天尹锡悦总统未出席启动仪式，这也是第六共和国体制建立以来总统首次没有出席国会的启动仪式。国会议长禹元植在讲话中为迟来的启动仪式向国民道歉，并表示，《国会法》规定的义务、国会议员宣誓直到今天才进行，身为议长倍感责任重大。禹元植指出，宪法将国会置于政府和法院之前，是因为国会具有特殊的权限和责任。“立法、司法、行政”之中任何一项权限过度，三权分立的原则就会崩溃。禹元植强调，若不尊重国会，施政是无法取得成果的。听取国会的声音才是政府的成功之道。禹元植还就医学院扩招引发的医疗混乱现状表示，政府和朝野政党、医疗界有关人士、患者和受害者应齐聚一堂、下决心找出解决方案，并提议建立社会对话机制。另外，禹元植再次向尹锡悦总统提议开展“修宪对话”。他表示，修宪的幅度和适用时间表可以再讨论，但最晚应在后年地方选举前举行国民投票。在养老金改革问题上，禹元植表示，第21届国会取得了重要进展，朝野实际上就上调缴费率达成了一致，他补充说，与其从艰难取得的成果中回到原点，不如从已达成一致的部分入手逐步探讨。禹元植还提议尽快设立国会气候特别委员会，将有关法案的审查权、预算审议权等赋予委员会，以引领实质性的变化。