韩急诊室医生人数减至平时的73% 政府拟投入军医官和公共卫生医师

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韩国国际广播电台报道：韩国全国多地急诊室无法正常运行，政府决定自9月4日起紧急投入军医官和公共卫生医师。韩国保健福祉部第二次官朴敏守2日在政府世宗办公大楼出席紧急医疗应对简报会时表示，自本月4日起将向急诊室运行受阻的医疗机构投入15名军医官，9日起集中向应急医疗告急机构分八批投入约235名军医官和公共卫生医师。朴敏守还表示，为防止应急医疗人才流失、加强后续诊疗力量，将尽快改善医保报酬。本周健康保险政策审议委员会将通过急诊室专科医师诊疗费按250%计算，手术、抢救、麻醉等后续诊疗行为按200%计算等措施，并完成后续流程。朴敏守宣布将9月11日至25日指定为中秋节假期紧急应对周，并表示将全力应对重症和急诊患者就诊难的问题。政府认为，从总体急诊资源来看，尚未出现部分意见所说的“急诊室崩溃”的状态。据保健福祉部的数据显示，在409个急诊室中，99%（406个）24小时全天运行，6.6%（27个）减少了病床数。截至8月30日，全韩应急医疗机构共有5918张病床，相当于平时的97.5%。另外，根据健康保险审查评价院的登记数据，180家区域和地区应急医疗中心去年12月共有1504名应急医学科专科医师，上月26日小幅增至1587名。不过受住院和实习医生集体辞职的影响，在急诊室工作的医生人数仅为平时的73.4%。