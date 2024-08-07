韩国和国际能源署发表共同宣言

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韩国国际广播电台报道：国际能源署(IEA) 署长法提赫·比罗尔(Fatih Birol)3日在首尔中区的新闻中心与韩国产业通商资源部举行的《韩国和国际能源署共同宣言》发表记者会上表示，全年提供稳定能源的核电站是能源安全和阻止气候变化的重要能源基础。比罗尔署长表示，太阳能等可再生能源在很大程度上取决于气象条件。因为这种地理条件存在富国和穷国。因此他强调了扩大核电站的必要性，以作为实现碳中和的手段。在当天的共同宣言中，国际能源署正式表示，支持韩国提出的无碳能源(CFE)倡议。该倡议是去年9月韩国总统尹锡悦通过联合国大会主题演讲向国际社会提议的。其内容是，为了尽早实现联合国提出的2050年实现“零”温室气体排放量的目标，将广泛利用包括可再生能源在内的所有无碳能源。比罗尔署长表示，将全力支持韩国政府的无碳能源(CFE)议案，并支援其弥补的内容。同时支持更多国家参与进来。通过多种国际论坛等为讨论无碳能源(CFE)倡议提供平台。国际能源署署长比罗尔在前一天拜会尹锡悦总统时，对韩国为转换清洁能源做出的努力予以肯定评价，并祝贺韩国为了成为核电强国而改变政策基调。同时还表示，今后韩国将会有更多机会向世界各地出口核电技术。比罗尔署长表示，为了应对气候危机和能源安全问题，核能再次受到全世界的关注，各国正在发表包括核能重要性的政策和战略。