8月份韩国消费者物价上涨2%

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韩国国际广播电台报道：上月韩国消费者物价同比上涨2%,，其涨幅有所放缓，但受酷暑影响，部分水果和蔬菜价格仍然呈现较高涨势。韩国统计厅于3日发布的《2024年8月消费者物价动向》报告显示，上月消费者物价指数为114.54（2020年=100），同比上升了2%。这是自2021年3月达到1.9%后时隔三年零五个月以来的最低水平。从今年3月开始持续放缓的消费者物价上涨率在7月回升至2.6%后再次下降。按商品种类来看，工业产品物价上涨了1.4%。受国际油价下跌等因素影响，石油类价格上涨0.1%，与7月份8.4%相比，其涨幅大幅缩小。柴油(-1.9%)和汽油(-0.7%)价格下跌，而汽车用液化天然气(LPG)价格(16.8%)则上涨。另外，农畜水产品价格上涨了2.4%，与上月的5.5%相比，上升幅度有所减缓，只是梨上涨了120.3%，苹果上涨了17%，南瓜(10.5%)、白菜(9.6%)、进口牛肉(8.1%)和紫菜(29.8%)也呈现出较高的上升趋势。与此相反，桃子（-22.8%）、香瓜（-14.6%）、国产牛肉（-2.7%）等有所下降。统计厅物价动向课课长白智善(音译)表示，梨在8月初价格很高，但到8月末，价格有所下降，待新鲜水果正式出货，预计水果的价格会更稳定。另外，水、电和煤气费上涨3.3%，保险等服务业物价也上涨2.3%。与餐饮物价相关的新鲜食品物价指数同比上升3.2%，与7月份（7.7%）相比上升幅度有所减少。但新鲜水果的价格上涨9.6%，呈现出较高的上升趋势。白智善课长表示，消费者物价连续五个月维持在2%左右，呈现稳定趋势。