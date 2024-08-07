韩国金融监督院与银行界共同组建信贷流程特别工作小组

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韩国国际广播电台报道：随着不正当贷款和贪污等银行界金融事故不断发生，信用问题日益凸显，韩国金融监督院开始着手讨论改善银行界的信贷业务。金融监督院3日与11家银行（国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行、SC银行、iM银行、农协银行、企业银行、水协银行、釜山银行、光州银行）负责信贷业务的副行长召开了改善信贷流程的特别工作组会议。金融监督院副院长助理朴忠铉表示，了解信贷流程漏洞的内部职员以晋升或投资等个人动机主导不正当贷款的情况较多，规模也在增加。银行店面或人力减少等导致营业网点的职员业务负担增加，自身内部管理出现了薄弱环节。在谈到组建改善信贷流程特别工作组的背景时，朴忠铉表示，银行界共同应对的必要性越来越重要。为了恢复信任，金融监督院和银行应该齐心协力，共享现实情况的相关信息。金融监督院计划以银行界提交的信贷业务改善计划和检查过程中发现的薄弱环节等为基础，拟定预防金融事故的应对方针和资金用途以外挪用事后检查准则等银行联合会的模范标准修订案。主要改善内容包括，加强对信贷重要文件的真伪确认程序、改善担保价值计算及验证程序、加强租赁合同的真伪确认及完善资金用途以外的挪用事后检查标准等。与此同时，在定期检查过程中，将加强信贷过程的检验，对金融事故负有责任的工作人员将依法依规严肃处理。