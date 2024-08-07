韩政府发布年金改革方案 聚焦于财政稳定、减轻年轻人负担

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国政府发布了年金（养老金）改革方案，主要内容为通过提高保险费率和实行“自动调整机制”确保财政稳定，减轻青年一代的负担。韩国保健福祉部长官曹圭鸿4日下午在政府首尔办公楼发表了以确保长期财政稳定性、缓解青年和未来一代负担、通过多层年金制度保障老年人收入为基本方向的“年金改革推进计划”。政府首先提出了将保险费率从现行的9%上调至13%，名义收入替代率上调至42%的改革方案。政府预测，通过调整保险费率和收入替代率，基金耗尽时间将会延长16年，推迟至2072年。政府改革方案中还包括了不同年龄段保险费率上调速度差别化的结构性改革，以减轻缴纳时间相对较长的年轻一代的保险费负担。内容包括20岁年龄段的人保险费率每年上调0.25个百分点，30岁年龄段的人上调0.33个百分点，40岁年龄段的人上调0.5个百分点，50岁年龄段的人上调1个百分点。另外，还依法明文规定年金的支付保障，提高未来一代对年金的信任。不仅国民年金，政府还将通过基础、退休、个人年金等各种年金制度制定保障稳定养老收入的对策。另外，基础年金将分阶段上调至40万韩元，并将从2027年开始对位于收入下游的70%的老年人扩大提供支援。保健福祉部长官曹圭鸿表示，政府改革方案的核心是提高可持续性，让每个年龄段的人都能公平享受制度的优惠。政府经过仔细研究制定了提高各年龄段的公平性、保障国民养老生活的方案。曹圭鸿强调，希望国会尽快成立年金特委会来完成年金的改革。