韩国与新西兰拟将两国合作水平提升为“全面战略伙伴关系”

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韩国国际广播电台报道：韩国与新西兰决定加快协商速度，将两国的合作水平从2006年签署的“21世纪伙伴关系”提升为“全面战略合作伙伴关系”。韩国总统尹锡悦4日在龙山总统办公室与正在访韩的新西兰总理克里斯托弗·卢克森（Christopher Luxon）举行会谈，并就上述内容达成协议。这是卢克森去年11月就任以来的首次访韩，也是新西兰总理自2015年3月以来时隔9年的再次访韩。尹锡悦与卢克森在会谈中一致认为两国保持了紧密的合作关系，并决定进一步加强经贸合作、科学与教育以及人员交流合作、国防和安全合作、地区及国际合作领域的交流与合作。两位首脑强烈谴责北韩持续开发核导和北俄军事合作，并决定为实现北韩无核化和增进北韩人权问题保持合作。卢克森对韩国政府的北韩无核化路线图“大胆构想”以及为实现自由、和平、繁荣的统一韩半岛的“8·15统一纲领”表示支持。两位首脑谴责俄罗斯发起侵略乌克兰的战争、强调维护台海和平稳定的重要性，并对近期中东地区的紧张加剧表示担忧。尹锡悦和卢克森还决定定期举行“双边经济安全对话”，讨论经济安全领域的挑战与机遇。另外，明年是韩国与新西兰签署自贸协定（FTA）十周年，双方决定增进双边贸易和投资。韩国总统办公室对此次首脑会谈评价说，作为共享相同价值的国家，双方确认了加强在地区和国际舞台紧密合作的意愿。