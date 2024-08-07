韩美两国对北韩营造紧张气氛表示忧虑

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韩国国际广播电台报道：韩国和美国日前就北韩最近在非军事区(DMZ)附近进行鲁莽和危险行动可能会加剧韩半岛紧张局势的危险性表示担忧。韩美两国当地时间4日在美国华盛顿举行的第五次外交和国防延伸威慑战略磋商(EDSCG)高层会议结束后，两国发表联合新闻公报称，双方针对北韩危险且不负责任的行径相互交换了意见，包括违反联合国安理会决议的导弹发射、大规模杀伤性武器和弹道导弹的开发计划等。韩美两国代表表示，双方再次确认了韩半岛完全无核化的意志，并承诺加强包括恶意网络活动在内的北韩逃避制裁的应对协调、加强对北韩核攻击与非核武器大规模杀伤性武器攻击的遏制。同时还表示，为了加强政策企划与合作，本次延伸威慑战略磋商(EDSCG)高层会议首次进行了“情景讨论”，这被视为韩美两国讨论了假设遭受北韩核攻击时的具体应对方案。美国在当天发表的新闻公报再次强调将鼎力支持尹锡悦政府提出的对北政策大胆构想的目标，韩美重申了无条件对话的开放态度。双方还谴责了武器交易等北韩与俄罗斯之间的军事合作,敦促北俄遵守联合国安理会决议，并将密切关注俄罗斯向北韩提供什么。韩国外交部第一次官金烘均、国防部国防政策室长赵昌来(音译)、美国负责军控与国际安全事务的副国务卿邦妮·詹金斯（Bonnie Jenkin）、美国国防部负责政策事务的代理副部长卡拉·阿伯克龙出席了会议。会后，双方会见了美国常务副国务卿库尔特·坎贝尔，并一起参观了美国国家核安全局(NNSA)。