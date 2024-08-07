韩国防卫事业厅厅长参观波兰举行的国际国防工业展览会

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韩国国际广播电台报道：韩国防卫事业厅厅长昔锺健(音译)参加了批量购买韩国产武器而成为K-国防产业“大买家”的波兰凯尔采市（Kielce）举行的第32届国际国防工业展览会(MSPO)。韩国防卫事业厅方面透露，昔锺健厅长在波兰举行的国际国防工业展览会上会见了波兰国防部副部长帕维尔·贝达、波兰国有资产部副部长雅努什·科瓦尔斯基(Janusz Kowalski)等军工方面的主要人士，讨论了双方的悬案事宜。昔锺健厅长希望波兰方面迅速签订K2战车第二次购买履行合同，并说明了波兰方面所关心的当地生产、技术转让、维护维修、运营合作等事宜。韩国防卫事业厅一位有关人士表示，为了配合波兰军方所希望的战力化时期，双方就尽快签署第二次履行合同达成了共识。今后韩国将在波兰潜艇事业等方面进一步提供国防产业合作。据悉，韩国防卫事业厅厅长昔锺健访问波兰期间，与波兰签订出口合同的“天舞”多管火箭系统的制造商韩华航空航天公司与波兰最大的民营军工企业WB公司签订了“天舞”导弹本地化生产合作的谅解备忘录(MOU)。据悉，波兰在2022年向韩国购买了坦克、自行火炮、轻型攻击机等约123亿美元规模的韩国产武器，去年和今年分别决定进一步向韩国购买自行火炮和“天舞”系统等。