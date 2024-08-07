尹锡悦总统夜间访问急诊室 承诺大幅加强对基本医疗的援助

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统夜间访问区域应急医疗中心，慰问一线医护人员并承诺将大幅加强对基本医疗的援助。总统办公室发言人郑惠全（音译）4日在新闻资料中表示，尹锡悦总统于晚8时50分许访问议政府圣母医院区域应急医疗中心，在约1小时20分钟的时间里，鼓励医护人员、听取现场意见。议政府圣母医院运营京畿道北部区域应急医疗中心和区域外伤中心，负责议政府、杨州、东豆川等首都圈医疗资源匮乏地区的基本医疗，每年接待约6万名患者。尹锡悦总统向医护人员表示，大家全身心地奉献，是患者的福气，对此深表谢意。尹锡悦总统在和医院有关人士、医护人员举行的座谈会上听取了一线遭遇的困难和各种意见。尹锡悦总统表示，应急医疗是基本医疗的核心，但国家却未能予以充分地重视与帮助，为此感到遗憾，也对在第一线付出的医护人员感到歉疚。尹锡悦总统还表示，很快就是中秋假期，急诊需求将上升。政府将优先投入可用资源、提供支援，确保大家不过度劳累；如有需要还将制定预备款予以援助。尹锡悦总统指出，基本医疗的工作强度高、发生医疗事故的风险大，将努力尽快制定合理的补偿制度。圣母医院院长韩昌熙表示，目前填补实习医生空缺的教授们体力日渐不支，后续治疗越来越跟不上。希望借此机会改善分级诊疗体系，建立起根据诊疗难度而非患者数进行补偿的体系。尹锡悦总统表示，一直以来，政府的收费政策和医疗制度未能充分考虑到这些困难。今后将改善制度、提供全方位援助，使高风险、重症等基本医疗领域成为人气科室。政府还将大幅加强对急诊、分娩、少儿、重症等基本医疗人力的援助，使各位能够切身感受到变化；同时解决医护人员面对的法律风险和补偿公平性等问题，使大家能够秉持信念投入工作。总统办公室方面表示，尹锡悦总统此行是为了在中秋节前夕亲自确认医疗第一线的情况。总统办公室官员介绍，此行与朝野党首访问医疗机构无关，此前就一直在做内部探讨。上周施政简报会和媒体见面会后，进一步讨论了深入访问第一线的方案。这是尹锡悦总统自今年2月1日在盆唐首尔大学附属医院召开医疗改革民生讨论会后第9次访问医疗机构。