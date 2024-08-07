美国官员：俄罗斯一年间从北韩筹得约1.65万个集装箱的弹药

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韩国国际广播电台报道：美国政府警告说，尽管美国对与北韩开展无条件对话持开放态度，但若北韩持续拒绝、不断挑衅，将不得不采取旨在保护美国自身和盟友的措施。国务院东亚和太平洋事务副助理国务卿罗伯特·凯普基当地时间4日出席在乔治华盛顿大学举行的韩美关系会议时指出，与北韩的对话大门仍然敞开，美国依然专注于外交，愿意参加不设前提的对话。凯普基表示，美国将继续履行对北制裁，但是人道主义援助属于例外。美国也支持旨在为北韩境内在押人员等弱势群体提供援助的努力。不过凯普基指出，若北韩拒绝对话、持续挑衅，美国将不得不采取措施来保护自身和盟友。凯普基强调，美国坚持履行对地区友好国家和盟友的承诺，尽管11月大选在即，但是与韩国、日本的同盟关系在过去70年间获得了跨党性支持。有意见担忧，北韩有可能在11月5日美国总统选举前进行第七次核试验等高强度挑衅。凯普基的发言实际上是在警告北韩，若轻举妄动，美国将采取高压的威慑措施。凯普基表示，白宫国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）在访华期间向中国高层力陈北韩政权不仅对北韩居民，还将对印太地区盟友和全世界构成巨大威胁。沙利文还向中方表达了美国对北俄关系深化的担忧、对与北韩对话持开放态度的立场，并表示将加强对韩日的安全防卫承诺、严格履行对北韩非法行为的制裁。凯普基指出，自去年9月北韩国务委员长金正恩访问俄罗斯之后，俄罗斯从北韩获得了至少1.65万个集装箱的弹药和相关物资。凯普基还表示，自去年12月以来，俄罗斯向乌克兰发射了65枚北韩产导弹。作为援助俄罗斯的回报，北韩期待从俄罗斯获得战斗机、地对空导弹、装甲车、弹道导弹的生产设备和原材料以及尖端技术等。