韩7月国际收支经常项目顺差91.3亿美元 创2015年以来同月最高纪录

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韩国国际广播电台报道：受半导体等出口向好的影响，韩国国际收支经常项目连续三个月保持顺差。韩国银行（央行）6日发表的《2024年7月国际收支》初步核实数据显示，7月国际收支经常项目顺差为91.3亿美元。去年5月到今年3月，经常项目连续11个月出现顺差。今年4月扭亏为盈，5月开始连续3个月出现顺差。虽然顺差额较6月减少34亿美元，但创下2015年以来同月最高纪录。从各项目来看，7月货物贸易收支实现84.9亿美元顺差。顺差幅度环比（117.4亿美元）收窄，同比（44.3亿美元）则有所增加。以半导体和信息通信设备等为中心，出口连续10个月增长，出口增幅大于进口。仅以出口（586.3亿美元）来看，同比增长16.7%。从各项目来看，半导体（50.1%）出口大幅增加，带动了出口增长。信息通信设备（29.8%）、石油产品（16.8%）、机械类和精密设备（14.3%）、化工产品（2.6%）、钢铁产品（1.5%）也有所增加。乘用车（-8.9%）则有所减少。从出口地区来看，对东南亚（27.4%）、中国（14.9%）、日本（10.0%）、美国（9.3%）有所增加。7月进口总额同比增长9.4%，为501.4亿美元。 原材料（9.5%）、资本货物（11.9%）、消费品（10.7%）均同比增长。服务收支出现23.8亿美元的逆差，环比（-16亿美元）赤字幅度有所扩大。韩国人出境游人数增加，旅行收支逆差规模环比扩大，达到12.6亿美元。