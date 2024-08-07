韩国党政或调整2026年度医学院扩招规模

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韩国国际广播电台报道：韩国总统办公室、政府和国民力量党表示有可能调整“2026年度医学院扩招规模”，医疗界和政府的矛盾能否取得突破备受关注。2026年度医学院扩招规模定为2000名，但党政方面都表现出“从原点重新讨论”的灵活立场，加大了实现医疗界和执政党部分人士要求缩减扩招规模的可能性。为此，党政要求医疗界对2026年医学院扩招规模提出意见，并就建立“朝野医政磋商机制”进行协商有关方案达成一致。执政党国民力量党党鞭秋庆镐6日表示，政府和党的立场是可以开诚布公地从原点出发，重新讨论包括2026学年医学院扩招在内的医疗改革问题。秋庆镐呼吁医疗界提出适当扩招规模的合理方案。该党党首韩东勋当天正式向在野党和医疗界提议建立“朝野医政磋商机制”，以讨论包括医学院扩招在内的医疗改革问题。韩东勋表示，由于医学院扩招问题，长期出现医疗空白，加重了国民的不便，也加大了紧急医疗的不安，因此应建立探讨医学院扩招合理方案的磋商机制。据悉，总统办公室的立场是可以调整2026年医学院扩招规模，也可以建立“朝野医政磋商机制”。国民力量党一位高层人士表示，尹锡悦总统坚持扩招2000名是假新闻，如果医疗界提出合理且科学的建议，可以开诚布公地进行讨论。这位人士还补充说，医疗界此前一直没有回应，欢迎医疗界、政府和在野党共同进行讨论，所有的讨论都可以从原点重新开始进行。这是执政党和总统办公室围绕医疗改革及医政矛盾问题时隔很长时间以来首次达成一致。此前，总统办公室和政府对韩东勋提出的“2026年推迟医学院扩招”提案表示反对，甚至有人担心党政矛盾和执政党内出现内讧。据悉，双方经过事前协调后达成了一致。有分析认为，中秋节小长假在即，加大了民众对医疗空白长期化的担忧。在这种情况下，党政也不得不妥协退让。持续六个多月的医政矛盾和医疗改革问题是否能顺利推进引发关注。