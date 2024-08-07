第二届人工智能军事应用有关会议在首尔举行

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韩国国际广播电台报道：探讨军事领域人工智能（AI）应用原则和规范的高级别会议9日在首尔开幕。韩国外交部和国防部当天上午在位于首尔中区的乐天酒店举行“2024年军事领域负责任人工智能峰会（REAIM Summit）”。REAIM会议是以官民共同参与的形式召开的国际会议，旨在分析军事领域应用人工智能带来的影响，促进国际社会形成应用规范。今年的会议是第二届，第一届于去年在荷兰召开。本届会议由韩国、荷兰、新加坡、肯尼亚和英国联合主办。外交部长官赵兑烈在开幕致辞中指出，人工智能的军事应用在带动军事革新的同时也有可能引发各种挑战，制定规范、建立国际性管理体系非常重要。国防部长官金龙显表示，人工智能有如一柄双刃剑，既能提高军队作战能力，也会因滥用造成损失，因此需要形成对人工智能在军事领域负责任应用的全面理解，并展开国际合作。本届会议为期两天，来自90余个国家的政府代表团、国际机构、学术界、产业界、公民团体有关人士共2000余名参加。会议分为大会、长官级人士议程和附属活动。在大会上，军方、政府和企业人士及专家将讨论人工智能对国际和平安全的影响，并探讨在军事领域负责任地应用人工智能的方案。在各国政府代表出席的高级别议程中，与会各方将讨论在军事领域应用人工智能时须遵守的基本原则和隐患、国际社会合作的可能性等，结果将以宣言的形式发布。