捷克外长对韩国企业给予高度评价

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韩国国际广播电台报道：捷克外长日前表示，韩国是第四大对捷克投资的国家，捷克愿意与韩国企业进行电池领域的合作。捷克外长扬·利帕夫斯基（Jan Lipavský）9日前往位于首尔的韩国外交部大楼，在与韩国外交部长官赵兑烈举行会晤时表示，韩国企业为捷克提供了具有魅力的投资环境。利帕夫斯基外长还表示，捷克已经做好了迎接韩国投资的准备，重点放在电池制造工厂以及半导体、氢气等领域的合作。同时还表示，韩国企业被选为捷克杜科瓦尼核电站建设事业优先协商对象成为两国关系划时代的时刻，展现了捷克对韩国的信任和自信。对于韩国总统尹锡悦预定于本月底访问捷克一事，利帕夫斯基外长表示，我确信这将为翻开两国关系翻开新篇章提供重要的动力。韩国外交部长官赵兑烈表示，两国进行大规模合作证明了双方超过25年的坚固信任，他说，为配合尹锡悦总统访问捷克，正在准备促进贸易投资、尖端产业、科学技术、能源、文化等领域的合作事业。另外，捷克外长扬·利帕夫斯基表示，共享民主主义和人权价值的两国合作至关重要，并提出了乌克兰重建事业的另一个合作领域。据悉，捷克是主导在欧洲境外筹集炮弹和弹药运往乌克兰的“捷克倡议”等带头援助乌克兰的国家。利帕夫斯基继本月初访韩的捷克国家安全顾问托马什·波亚尔（Tomáš Pojar）之后前来韩国访问。利帕夫斯基外长此次访韩是为参加从9日开始在首尔举行的为期两天的第二届军事领域负责人人工智能峰会，同时将和韩国政府最终协调本月底韩国和捷克首脑会谈的议题。